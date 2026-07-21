《澎湖海战》原定暑期档上映 突传未取得公映许可证临时撤档

由凭借《九龙城寨之围城》爆红的香港导演郑保瑞执导，集结易烊千玺、赵丽颖、胡军及杜江等巨星主演的历史战争大片《澎湖海战》，原定于本周五（25日）强势攻占大陆暑期黄金档期。未料在距离上映仅剩6天之际，惊爆撤档。网络流传官方通知显示，该片已被要求临时撤档，宣传及预售全面停摆，数位版发行及母盘制作亦已叫停。外界普遍质疑，影片因未能取得俗称「龙标」的国家电影局公映许可证，且宣传口号涉及敏感的两岸政治意涵而被迫「难产」。

宣传过度政治化恐踩雷

《澎湖海战》自2024年开拍起便备受瞩目，剧组不惜在福建及江苏搭建大规模实景，一比一复刻古代战船。电影以1683年清朝康熙年间，福建水师提督施琅率军攻打澎湖、终结明郑政权的历史事件为主轴。

片方在前期宣传中表现得极为高调，不仅在预告片中借康熙之口宣称「攻下台湾，还天下一个圆满」，更配上「统一台湾，势不可挡」、「台湾自古是中国一部分」等敏感文宣。

然而，随着上映日临近，该片的官方微博自6月中旬起便停止更新，且迟迟未开启预售，反常举动引发业内猜测。业界分析指出，施琅攻台是极具争议的历史议题，影片试图将历史对照当前两岸局势，叙事过度政治化恐触动审查部门的敏感神经，导致最终未能通过「龙标」审核。

此外，该片出品方之一的「江苏星皓电影」近期出现管理层及股权变动，亦可能影响了上映程序。目前片方及主管机关仍未作出正式回应，这部年度重磅大作后续是否需要重新剪辑送审，或改档择期上映，仍属未知之数。