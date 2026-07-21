驻京观察：当超级企业被武器化

近年来，全球产业竞争已超越单纯的企业市场化角逐，演变为大国之间的战略角力。各国持续加码战略产业扶持，华为、辉达、苹果等超级企业纷纷被卷入地缘政治博弈。中国人民大学国际关系学院副院长李巍昨日指出，当前大国竞争已逐步脱离传统的军事、意识形态对抗，转向围绕产业、科技与创新能力展开的长期博弈，而超级企业已然成为大国竞争的工具，日益被政治化、武器化。

纵观200年工业发展史，每一次产业迭代都重塑着国际政治格局。李巍称，蒸汽时代造就了英国成为「世界工厂」和世界霸权，电气时代推动美德日崛起、终结英国主导格局，讯息时代巩固了美国霸权，也让中国跻身全球竞争赛道。而2020年代开启的智能时代，正催生中美主导的准G2全新国际格局，人工智能、清洁能源产业成为博弈核心阵地。

中国人民大学国际关系学院副院长李巍。杨浚源摄

他解释，所谓超级企业，是指替代门槛高、承载国家战略需求的产业主体，中国的华为、比亚迪，美国的辉达、SpaceX等均是典型代表。美国依托自身全球霸权，通过关税壁垒、技术封锁、金融打压、组建产业联盟等方式遏制对手产业，本质上都是以超级企业为核心开展地缘博弈。

李巍认为，地缘政治的剧变，压缩了超级企业的战略自主空间，让企业的商业活动深度嵌入大国竞争结构之中，不得不在市场效率与地缘安全间艰难权衡。企业供应链布局考量也从「比较优势」转向「政治站队」。台积电赴美建厂、苹果将供应链向东南亚转移、阿斯麦切断对华高端光刻机供应等案例，都是企业逼于政治压力、违背经济效率的被动选择。

他相信，当国家安全、产业博弈与地缘局势深刻重塑全球经济运行逻辑，世界已然迈入国家积极干预产业发展的时代。中国企业不仅要直面激烈的市场竞争，更要主动适配大国战略竞争的全新发展环境。

杨浚源