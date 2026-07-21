两高管赴菲遭撕票 潜美疑犯遣返北京

央视新闻报道，在公安部统筹协调下，在境外针对中国公民实施绑架杀人犯罪的主要嫌疑人刘某文，昨日由美国被遣返北京，移交中国警方。据悉，刘某文涉及2024年两名中国药企高层被骗到菲律宾绑架杀害案。

美菲韩多国合作侦办案件

公安部有关负责人表示，这是中美执法部门落实中美元首会晤重要共识的最新成果，是中美联手打击跨国犯罪的又一成功案例。

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报道称，2024年6月，中国公民夏某某等人被骗至菲律宾，后遭犯罪团伙绑架、杀害。经查，刘某文有重大嫌疑，并已潜逃至美国。公安部对此高度重视，与美国、菲律宾、韩国等国执法部门开展密切执法合作，全力开展案件侦办工作。

同时，通过国际刑警组织发出红色通报，多次与美执法部门开展案件交流和证据共享，全力推动美方对刘某文的缉捕遣返工作。美方根据中方线索和证据，于2024年10月成功将其拘捕，并于7月20日遣返回中国。

根据媒体此前报道，2024年6月20日，中国公民夏某某与美籍华人孙某经人介绍赴马尼拉洽谈医疗商务，随后遭绑架。受害人家属向绑匪支付300万元人民币赎金后，二人仍于6月24日惨被「撕票」，遗体在菲南甘马省被发现。案发后菲律宾警方锁定8名嫌疑人，包含5名外国人和3名菲律宾人。