国产AI下载量突破100亿次 机械人销量占全球70%

国家「十五五」规划全力推动未来产业，过去两年，中国在人工智能及具身智能等领域发展迅速。国家工业和信息化部昨日公布，中国人工智能开源大模型全球累计下载量已突破100亿次；内地规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率逾30%。此外，中国的四足机械人（机械狗、机械狼等）占全球销量份额70%，人形机械人整机产品逾400款，占全球逾半。

国新办昨早举办记者会介绍今年上半年工业和信息化发展情况。运用AI大模型协助工作及生活，已成为许多人的例行动作，国产人工智能开源大模型全球累计下载量已突破100亿次。工信部总工程师王卫明表示，内地持续深化拓展「人工智能+」，规模以上制造业企业人工智能技术应用普及率已经超过30%，官方将继续加快打通「科技—服务—产业」闭环，加快关键核心技术突破。

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制造业AI应用普及率逾3成

数码经济时代，算力是重要的基础资源。今年上半年，内地算力规模持续提升。截至6月底，全国智能算力规模为每秒执行2185百亿亿次浮点运算。全国算力设施整体上架率达71.4%，建成万卡以上智算设施52个。

国产机械人已成为「世界品牌」，杭州宇树科技、深圳优必选，以及赢得机械人马拉松的荣耀等科技企业，不断涌现。工信部数据显示，上半年，在智能机械人领域，中国研发的四足机械人占全球销量份额近70%，人形机械人整机产品达400多款、逾 全球半数。

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除了机械人，王卫明表示，在人工智能、半导体、新能源、生物医药等领域，中国同样涌现了一批全球独角兽企业，在国际标准研制、产业治理等方面积极贡献中国方案。

此次工信部数据发布正值世界人工智能大会在上海落幕。据报道，机械人是本次大会最瞩目板块，逾200间企业参展，宇树科技展示可切换人形与四足双形态的GD01载人变形机甲、智元展出人形机械人远征A3 Ultra、移动操作机械人精灵G2 Max等。