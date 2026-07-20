王祖贤息影22年授权AI肖像 短片《倩影》再现盛世神颜

一代女神王祖贤，息影22载后，近日授权将自己的AI肖像给予网易《天下》，推出短片《倩影》，重现王视贤年轻时的神颜。

首支明星授权AIGC广告片

「IT之家」20日报道，王祖贤继今年6月，成为网易《天下》IP 18周年品牌代言人后，网易《天下》上周又发布短片《倩影》。



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影片可见，网易使用AI技术，重现王祖贤20至30岁巅峰期的经典萤幕形象，例如电影《倩女幽魂》中的聂小倩。

这是游戏领域首支明星授权的AIGC广告短片，被业内人士视为港星完整AI人脸商用授权的标志性案例。

除了宣传的短片外，王祖贤的AI形象，还会被制作成游戏内的数字NPC，并上线名为《倩影幽魂》的专属限定时装，供玩家免费获取。

《倩影》中的王祖贤AI形象，是由网易互娱DM Monet画布和火山引擎提供技术支援。