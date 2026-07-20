世界杯2026︱中企成为场外大赢家？ 如何凭5亿美元锁定决赛红利之路

当西班牙队吹响夺冠哨音、时隔16年再度捧起大力神杯时，远在一万公里外的中国赞助商无疑成为赛场外的最大赢家。本届世界杯决赛的两支劲旅背后，皆能看到中国品牌的深厚布局——无论是阿根廷抑或西班牙问鼎，中国企业早已提前锁定这场全球顶级体育盛宴的商业红利。

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此外，本届决赛云集了美斯、麦巴比与耶马三大顶级球星，而这些核心焦点早已被中国企业精准锁定，甚至已提前押注2030年世界杯的赞助席位。TCL、伊利、瑞幸及华帝等品牌亦透过签约西班牙与阿根廷等热门国家队，成功实现了极具商业回报的精准行销。

而在技术与产品层面，联想作为FIFA首个中国技术合作伙伴，部署逾1.7万台设备及200名工程师，提供AI越位判罚三维建模与伺服器架构。海信则为VAR中心提供专业显示屏，直接辅助判罚。

赛场之外，周边衍生商品与供应链同样表现不俗。潮玩品牌泡泡玛特旗下的LABUBU成为首个登陆赛事开幕式及官方MV的中国潮玩IP，联名产品持续热销。

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而在供应链端，义乌海关数据显示，2025年当地体育用品出口额达116.5亿元人民币（按年增20.3%），本届赛事订单再增2至3成，商家更透过海外专利布局提升产品溢价，展现出强大的制造与商业优势。

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社群平台方面，小红书借由赛事转播与内容营运，赛事期间长时观播用户增长近 5 倍，足球相关内容发布量达到上届的 27 倍。从 2010 年英利首次赞助世界杯，到如今深入赛事技术运算与全球整合行销，中国企业在顶级体育赛事中的角色已呈现出实质性的转变。

世界杯以四年为一周期，赞助商名单亦随之轮替。从早期英利的场边广告、联想提供技术支援的裁判室，到义乌的小商品以及潮玩品牌LABUBU——再延伸至苏超联赛300万元的赞助席位与一级市场高达16亿元的投资押注，中国企业在体育商业领域的布局早已超越了赛事本身。