揭阳虐狗2.0︱山西狗狗遭狂徒监生剥皮身亡 动保组识悬红¥1万缉凶

继广东揭阳有流浪狗妈妈及三幼犬遭小孩残酷杀害后，内地再爆恐怖虐狗致死事件。

内地媒体「百姓关注」报道，7月20日，山西临汾侯马流浪狗之家公开发文悬赏1万元人民币，寻找两宗人为剥皮虐狗事件的施暴者。

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狗狗惨遭监生剥皮后身亡。百姓关注

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因剧痛及感染离世

爱护动物人士路女士表示，事发于今年4月及7月初，有人先后在路西派出所附近和南西庄区域分别救下遭大面积剥皮的12岁芝娃娃与仅20多天大的小狗。两只受伤狗狗经宠物医院全力抢救，终因皮肤大面积缺损引发剧痛与严重感染不幸离世。

路女士表示，由于悬赏多日未获有效线索，他们正考虑向当地警方报案。

悬赏一万元缉凶

揭阳虐狗事件于6月28日发生，保新亨镇四名未成年人在街头围堵一只流浪母狗及其身旁的幼犬，先是合力使用长木棍对犬只母子进行猛烈击打。之后有人更将易燃液体倒在狗狗身上，然后再点火夺命。

事件曝光后，全国爱动人士愤怒，连本港亦有人在户外卖广告，要求爱护动物。