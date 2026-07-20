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宠物友善争议︱长沙小仙女商场放狗不用绳 男子掟狗兼兜巴星反获赞︱有片

即时中国
更新时间：16:17 2026-07-20 HKT
发布时间：16:17 2026-07-20 HKT

内地及香港近期频频出现宠物使用公共设施争议。湖南长沙日前，有女子带狗逛商场却拒用狗绳，与男子爆争执，对方怒将宠物狗举高摔地，又一把掌将狗主打到痛哭，影片在网上热传，网民再就宠物礼仪热烈讨论。

网民：「这男值得嫁」

据网上流传影片显示，事发于7月17日湖南长沙万达影城，一名穿黑裙女子在商场内逛街，但带著的白色宠物犬却未有拴狗绳。此等不自律的遛狗行为，惹来部份民众不满。

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一名白衣男子，因女友被突然窜出的狗只吓到，要求女狗主道歉但被拒，女狗主声称自己的爱犬性格温驯，反批评对方小题大做。随后，二人爆发激烈争执，白衣男突然捉著对方的狗只，走向围栏，企图掟狗落楼。

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女狗主即上前拉扯男子救爱犬，白衣男即将狗只用力掟落地，随即又反手一巴打中女狗主脸部，将女狗主打得大哭。此时，白衣男的女友即用力将男友扯到一旁，阻止冲突再升温。

网上消息指，二人事后到了派出所调解，但未知处理结果。

事件在网上的热度持续升温，许多网民担心白衣男要为「以暴易暴」付出代价，但对其愤怒表示理解，「支持男的保护百姓」、「只打一巴掌，太轻了」、「男子正当防卫而已」、「多少人想干不敢干，干得漂亮」、「我要去表扬他」、「虽然但是 干的漂亮」、「我一女的，我都看的好过瘾」、「是女的先打，男的反击，我是女人为男的点赞」、「这男人值得嫁」。

 

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