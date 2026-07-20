张雪机车︱首款「电鸡」曝光售价逾¥3万 续航300公里主打「运动 + 越野」

近日，张雪机车创始人张雪公开了品牌首款电动电单车（俗称电鸡）产品。新车定位为高端运动跨界车型，定价突破3万元人民币，核心动力与续航表现均大幅领先市面主流旗舰电动电单车。

整车重量约170公斤

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张雪机车近日公布新款电动电单车。微博

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该车最大的亮点在于搭载自研的ZDYD高性能电机，整机重量仅8公斤、直径200毫米，峰值输出功率高达50kW，最大扭矩达 90N.m。续航与补能方面，新车标定综合续航达300公里，并支持快充，电量从10%充至 80%仅需15分钟。整车重量控制在170公斤，官方明确其主打「运动 + 越野」的双重属性，区别于普通家用代步电单车。

外观设计上，新车与传统125cc或150cc的电单车有明显差异。博主「房厂长」此前已曝光外观效果图，其独特造型超出不少车友预期。

张雪亦表示：「我认为二轮电单车最后的挑战，可能是晚上在小区充电不便，毕竟很多城市小区尚未配置二轮停车充电区。大家对这款车还有什么要求？」