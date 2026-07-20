惠州17岁少年玩漂流 安全上岸洗脚跌落水溺毙

炎炎夏日，水上活动深受大众欢迎，惟安全意识绝不能掉以轻心。广东省惠州市上周六（18日）发生一宗令人痛心的溺毙惨剧。一名年约十七岁的青年在当地一个温泉漂流景区游玩，完成漂流并上岸后，疑在水边洗脚时不慎失足跌入水中，最终不幸溺毙。

据广东电视台节目《DV现场》报道，涉事景区的刘姓经理证实了该宗游客遇溺事件。他指出，事发地点位于漂流活动的下船登岸区域。当时该处约有三至四名工作人员驻守，当中包括一名持证救生员及数名负责固定橡皮艇的员工。景区一直明文规定，游客在整个漂流过程中直至完全上岸，均必须规范佩戴救生设备。

据了解，事发时该名青年已经下船登岸，且有同行友人陪伴在侧，但他当时已经脱下了身上的救生衣，期间疑因在岸边洗脚而意外滑入深水中。针对死者为何提前脱下救生装备，以及在场工作人员当时有否作出适时的二次提醒等疑问，景区负责人回应指，相关涉事员工目前正于派出所协助警方调查，确切的事发经过与责任归属仍有待当局进一步厘清。

当地政府部门通报指出，当局于上周六下午约一时接获民众报案，称有男游客落水失踪。搜救人员随即展开连续搜救行动，直至当晚十一时许才成功寻获该名落水青年。惟经在场医护人员检验后，确认他已无生命体征。目前，当局已成立专项善后工作组，正全力协助死者家属处理后续事宜。