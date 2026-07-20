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水利部警告广西东部 发生山洪灾害风险高

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更新时间：15:01 2026-07-20 HKT
发布时间：15:01 2026-07-20 HKT

内地多省持续有强降雨造成不同程度水灾。水利部20日会商后发预警，指广西东部部分地区发生山洪灾害可能性大。

据央视新闻，水利部今早分析研判中国防汛形势，安排部署暴雨洪水防御工作。

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截至星期一上午9时，吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、天津、河北、云南、广西等地15条河流仍维持超警，最大超警幅度2.29米。

本周一至于本周三（22日），受上游来水影响，松花江流域松花江干流肇源江段、辽河流域辽河中下游干流及浑河、海河流域蓟运河等主要河流将维持超警。

受降雨影响，珠江流域西江中游干流及支流郁江、柳江、桂江、贺江，长江中下游及洞庭湖水系湘江资水，鄱阳湖水系赣江修河昌江乐安河等主要河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

水利部预警，广西东部部分地区发生山洪灾害可能性大。水利部发布橙色山洪灾害气象预警，提醒暴雨洪水影响地区社会公众注意防范。

广西南宁本月6日受持续暴雨袭击，横州市六蓝水库、云表水库出现缺口，洪水造成39人死亡，9人失踪。

 

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