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北上注意︱高铁今起可60天前预约购票 京沪线等逾200列做试点

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更新时间：15:54 2026-07-20 HKT
发布时间：15:54 2026-07-20 HKT

内地铁路车票今日起推出新预约购买措施，京沪高铁、京沪铁路的200多趟列车试点，可以在60天前预约购票。

新华社报道，旅客今日（20日）起，可透过铁路12306系统的「预约购票」区，在开车前第60天至第17天预约购买车票。

铁路12306系统将于开车前第20天至第16天兑现预约订单。7月20日至8月29日为过渡期，可依次预约9月15日及以后的车票；8月30日起，可常态化预约开车前第60天至第17天车票。

单一个铁路12306帐户，可同时提交3个待兑现预约订单，每个订单可选择连续两日最多3个「精确预约」以及2个「模糊预约」，预约时需明确可预约列车的优先次序，一笔订单中最多可加入19名旅客。

暂时可供60天预约的有京沪高铁、京沪铁路的200多趟列车做试点。

 

 
 
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