日均3款登场︱内地上半年发布逾600款新车 上市速度快过手机

今年以来，内地汽车市场新车发布节奏显著加快。据统计指出，目前国内新车的上市速度已超越手机，平均每天3款新车面世。

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销量同比下降逾2成

据内地汽车评测平台「懂车帝」统计，今年1至6月，国内上市新车数量已突破600款（含年度小改款、配置衍生及限量特供车等），平均每月上市超过100款，折合每日至少有3款新车登场。相比之下，同期国内上市的手机新机型仅为157款。

新车发布的密集程度在近期达到高潮。据《新浪财经》报道，16日国内车市迎来罕见的「集中布潮」，该天共有8家车企轮番举办品牌活动，其中包括6场重磅新车发布会及2场品牌庆典，活动日程从下午一直持续至深夜，被网民戏称为汽车圈的「疯狂星期四」。

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然而，海量新车的集中投放并未带动整体市场规模扩大。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联分会）最新数据显示，今年1至6月，全国乘用车市场累计零售销量约870.1万辆，同比下降20.2%。

但有业界分析认为，这种高频上新的营运模式长期而言难以持续。汽车制造属于重资产产业，每款新车的研发、模具开发及测试均需投入大量资金。过于频繁地推出新车，容易引发严重的内部资源消耗，不仅会大幅摊薄企业利润，亦可能对整体汽车产业链的健康发展造成负面影响。