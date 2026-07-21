内地洪灾︱网传特价饮品疑为「泡水货」 央视警告：直接丢弃

受台风「美莎克」、「巴威」影响，内地多省发生严重洪涝，水浸程度高达数层。近日，有网民于社交平台上发布贴文，怀疑自己收到遭洪水浸泡过的饮品，称包装上有明显泥污，开盖后亦能闻到异味，提醒其他消费者审慎检查。

相关新闻：北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙

央视新闻早前曾发文提醒，由于携带细菌、病毒等污染物的洪水可通过樽装饮品螺旋盖口处的狭窄空间渗入密封包装或附著在包装表面，误饮或引致腹泻、呕吐等传染疾病，建议直接丢弃。

有经营档口的商户声称在进货时，曾不慎购入怀疑泡水饮料，表面有异常摩擦痕迹，在撬开瓶盖后更发现内侧藏满泥沙，认为有不法商家将相关货品作简单冲洗后卖出，企图鱼目混珠；亦有网民表示，在饮用一箱表面有脏污的梳打水后，出现急性肠胃炎症状，怀疑两者有关联。除饮品外，不少网民提醒，洪水亦可能破坏包装食品、药物的密封性，导致受潮或污染，应尽快处理。

网民声称自己收到受污染饮品。

饮品表面有大量划痕，网民怀疑曾被清洗。

网民发现饮品内部有污染痕迹。

网民发文指网购平台饮用水包装被污染。

相关新闻：水利部警告广西东部 发生山洪灾害风险高

据了解，洪水中含有大量泥沙、工业废水、寄生虫卵及致病菌。即使饮品的瓶盖并未拧开，脏水仍会透过瓶口螺纹的「毛细现象」渗入瓶内。当消费者拧开瓶盖直接饮用时，残留在瓶口的污染物便会直接接触口腔。如误饮此类受污染饮品，则可能出现腹泻、呕吐、发烧等症状，感染肠胃传染病。

专家建议，消费者网购时应优先选择品牌官方旗舰店或大型连锁超市的线上渠道，切勿盲目追求便宜，避开标榜「临期清仓」或「厂家直销」等价格异常低廉的散箱产品，并检查表面是否有大量不正常的摩擦划痕和脏污。如收到疑似问题产品，应立即停止饮用，并保留瓶身脏污及瓶盖泥沙等证据，果断向平台申请退货退款。