世界杯2026︱国产AI估中西班牙夺冠 化身「章鱼保罗」今届预测命中率达66%劲过人类

2026年美加墨世界杯已经落下帷幕，场外的国产AI赛果预测「人机大战」亦暂告一段落。12款国产AI模型早前针对前100场比赛进行预测，整体命中率达到65.7%，击败同期参与预测的2,500万名人类用户（平均命中率58.9%），AI整体领先约6.8个百分点。

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11家AI均命中四强名单

参与本次预测的12款国产模型包括：DeepSeek、通义千问、腾讯混元、Kimi、讯飞星火、百度文心、智谱、MiniMax、阶跃、商汤小浣熊、中移九天及联想天禧。在共计1,200次胜平负方向判断中，AI共命中788次。

在八强赛胜平负预测环节，腾讯混元、Kimi、讯飞星火表现最佳，准确率均达87.50%，仅猜错「巴西对阵挪威」一场；通义千问、商汤小浣熊、智谱、中移九天以75.00%紧随其后；DeepSeek、MiniMax、百度文心、阶跃为62.50%；联想天禧AI则为50.00%。

而在四强预测，共有11家模型一致预测阿根廷、西班牙、法国、英格兰晋级四强并全部命中，仅百度文心一家预测失误。



事实上，《星岛》记者早在6月中旬查询通义千问、豆包及 DeepSeek 等主流 AI 时，各模型已一致认为四强队伍应是西班牙、法国、英格兰与阿根廷，而其中西班牙更被视为夺冠大热（预估胜率介乎21%至35%）。

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平局命中率不足3%

然而，AI的「神算」并未能覆盖所有角落。平局、冷门及具体比分成为各大模型集体「翻车」的重灾区。资料显示，小组赛中的9场平局，AI的预测命中率不足3%；而12码大战更属于纯粹的随机事件，算法几乎无法预测。强弱悬殊的对局中，AI凭借数据优势判断往往相当准确；但一旦涉及势均力敌或临场变量，算法的盲区便暴露无遗，例如阿根廷对阵佛得角那场竟以打平收场。

无法量化临场变化与球员心理

AI预测的核心逻辑是基于海量历史数据与概率推演，擅长捕捉强队基本面、历史交锋及攻防数据等「可量化指标」，却无法算透无法量化的临场变化与球员心理。

AI虽能算出结果，却算不出过程与变数。以阿根廷对埃及为例，12个AI虽全押阿根廷胜，却算不到埃及前78分钟领先2-0、美斯罚失12码，最终13分钟才3-2逆转的波折。而在瑞士对哥伦比亚一役，120分钟战成0-0，点球大战的偶然性更让所有模型失效。

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此外，爆冷更是AI的系统性弱点：阿根廷对黑马佛得角，所有AI预测大胜，最终却以1-1爆冷逼平，证实算法难以预测临场心理与突发冷门。

历史经验表明，当主流意见高度一致时，往往是冷门爆发之际。正如2018年世界杯多家AI押宝德国、西班牙与巴西，最终由法国夺冠；2022年模型普遍看好阿根廷大胜沙特，却迎来超大冷门。本届赛事再次证实，临场心理与不确定性，依然是当前人工智能难以逾越的屏障。

