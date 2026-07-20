北上注意︱深圳地铁实施「逢包必检」首日逢暴雨 安检塞爆乘客大排长龙

「今天深圳地铁怎么了？」「现场非常混乱！」今日（20日）不少深圳网友在社交平台发帖，反映地铁进站安检处秩序混乱、大排长龙。由于今日适逢周一上班日，加上天降暴雨，有网友透露现场一度有数百人被堵在安检通道，质疑地铁当局在实施新安检政策后未做好应对措施。

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事实上，深圳地铁曾于昨日（19 日）发布提醒，宣布自今日起调整安检模式，实行进站安检「全覆盖」。新规定下，所有随身行李物品均须通过安检机进行过机查验，且每位乘客进站时，亦须配合工作人员使用手持安检设备进行人身安全检查。

对于首日出现的拥堵情况，地铁方面表示，目前正值暑期，外地游客打卡与本地家庭亲子游的客流增加，叠加周一早晚高峰的通勤人流，多股客流集中涌入地铁站，导致全线人流量大幅增加。为全方位保障乘客出行安全，故采取更严格的安检措施。

深圳地铁温馨提醒，市民出行前请合理规划路线，并提前预留充足的进站时间，以免耽误行程；进站乘车时请自觉有序排队，主动配合安检工作，共同维护顺畅高效的乘车秩序。