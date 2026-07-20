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婚骗疑云︱江西男斥¥30万闪婚 孕检惊揭妻子患梅毒兼曾吸毒洗钱坐监

即时中国
更新时间：12:32 2026-07-20 HKT
发布时间：12:32 2026-07-20 HKT

综合内地媒体19日报道，江西一名男子经红娘介绍前往贵阳相亲并跨省闪婚，从见面到领证仅十余天，先后支付彩礼、中介费及「三金」等累计逾30万元人民币。岂料婚后孕检时，男方惊觉妻子隐瞒吸毒、强制戒毒，以及因盗窃与洗钱入狱的前科，甚至患有梅毒且丙肝抗体呈阳性。

男方痛批女方隐瞒真相

受害人兄长章先生指出，当初由婚恋公司提供的婚检报告结果全为阴性，男方家属怀疑报告涉嫌造假，痛批婚介公司与女方刻意隐瞒真相。

揭穿事件后，女方仅退还1万元，婚恋公司则退款9万元，仍有20多万元未能追回。男方家属半年来频繁奔波于江西与贵州两地维权，但进展甚微。目前，警方已对涉事婚介公司立案侦查。

事件引发网络热议，不少网友质疑「这不是闪婚，是买婚」、「闪婚难有好评，多是各取所需」，亦有人质疑婚介行业已形成黑色产业链，并呼吁当局严查。

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