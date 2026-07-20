热浪袭欧洲︱中国男变「大只佬」 亲运两部冷气机直送法国

早前欧洲多国遭遇强烈热浪袭击，各类移动式冷气机（移动空调）因民众疯狂抢购而全线断货。为免继续忍受酷热煎熬，部分在欧华人索性化身「搬运工」，尝试从内地直接携带冷气机赴欧。近日，有网民在社交平台上分享自己成功携带两台移动式冷气机，从上海搭乘飞机直飞巴黎的经历，随即引发大批网民的好奇与热议。

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内地《极目新闻》报道，当事人楼先生于昨日（19日）表示，目前巴黎当地的移动式冷气机早已卖断市，而他从国内购买一台移动式冷气机，连同打包及购置转换插头等费用，合共仅花费1545元（人民币．下同），价格远比欧洲同款产品便宜。

内地男在网上分享亲自带冷气机到法国的经历。极目新闻

内地男在网上分享亲自带冷气机到法国的经历。极目新闻

内地男在网上分享亲自带冷气机到法国的经历。极目新闻

楼先生帖文中透露，巴黎早前持续高温，当地的移动式冷气机被抢购一空，而制冷效率较高的「双管移动冷气机」更是一机难求。他日前趁着从上海返回巴黎的契机，利用自己享有的三件免费托运行李额度（包括公务舱自带的两件免费额度，以及航空公司会员额外赠送的一件），顺便带两部双管移动式冷气机回巴黎。除了自用，另一部就送予朋友。

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其中一部送友人

楼先生目前常居巴黎工作，经常往返中法两地。他于本月15日搭乘法国航空的航班由上海飞往巴黎。他坦言，此前一直听闻移动式冷气机因含有压缩机或制冷剂而无法托运，法航客服亦未能给予明确答复，仅表示无具体规定，须以机场柜位工作人员的现场判断为准。



他在出发前偶然在网上看到有人成功托运的案例，于是决定抱著「一试无妨」的心态尝试，并指国内退货手续便捷，若机场拒绝托运便直接办理退货。

在花费方面，他购入的一部移动式冷气机价格约1500元，加上机场打包花和转换插头费，每部总成本约为1545元。楼先生指出，虽然未有专门对比法国同款产品的价格，但近期欧洲移动式冷气机价格暴涨，一般品牌基本需要400至500欧元（约合3100至3876元人民币），且长期处于缺货状态。

目前，楼先生已在书房安装并使用该部冷气机。他透露，书房空间较小，冷气机的制冷效果相当充足。