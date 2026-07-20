上海暴雨︱杨浦区5小时录近220毫米 街头水浸民众划艇出门

昨天（7月19日）下午，上海突降暴雨，多区出现严重水浸。「上海突发强雷暴」更冲上了热搜第一。有网民网友发图分享自己在大暴雨下的经历。



申城多区域遭遇大暴雨，其中杨浦区达到特大暴雨程度。网上流出影片所见，街道出现严重水浸，有民众划艇出门；道路上有车辆被浸「死火」，要由人推手，另有地库的商舖遭被雨水涌入。

上海市防汛办昨天（7月19日）17时30分发布的汛情快报显示，受强雷暴云团影响，昨天午后起，上海普降中到大雨，局部暴雨到特大暴雨。



上海市防汛办表示，杨浦区达到特大暴雨程度，虹口区、浦东新区、宝山区达到大暴雨程度。全市662个雨量测站中：3个站点达到特大暴雨程度，20个站点达到大暴雨程度。其中，单站最大过程雨量为杨浦区杨浦五角场气像观测站212.8毫米（19日13:00~17:30）。

