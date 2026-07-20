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中国观察：赶走中国金主 英钢成纳税人包袱

即时中国
更新时间：08:27 2026-07-20 HKT
发布时间：08:27 2026-07-20 HKT

英国政府和中国金主敬业集团拉锯多时，近日最终靠一纸《国有化法案》，强行把老牌英国钢铁公司收归国有。英方看似夺回本土工业主权，实则接下一个每日狂烧公帑的「烂摊子」，也凸显出英国工业的衰落。

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旧式高炉难以为继

回看6年前，这宗交易堪称「双向救赎」。2020年，敬业集团化身「白武士」入局濒临破产的英钢。当时英国舆论普遍叫好，但时移世易，随着全球钢铁市场动荡、低碳环保政策收紧，旧式高炉生产模式无以为继。蚀本生意没人做，敬业集团提出转型方案，计划关闭老旧高炉、兴建更环保的电弧炉。

中国敬业集团2020年买下英国钢铁公司。图为英钢的高炉。
中国敬业集团2020年买下英国钢铁公司。图为英钢的高炉。

但问题症结就卡在这里：这两座高炉是英国唯一原生钢冶炼产能，一旦熄火，英国就会沦为七大工业国阵营里唯一无法自产原生钢铁的国家，英方认为这将让英国丧失完整钢铁产业链，甚至危及国家安全。

转型谈判长期僵持下，2025年4月，英国政府硬着头皮极速通过特别法案，接管了英钢。敬业投资多年，瞬间失去控制权，如今更被充公，当然不满。对于国有化做法，准备落台的英国首相施纪贤声称，这「维护了至关重要的国家产能」，并称已任命新的管理团队，将把英钢打造为一间具有商业可持续性和低碳竞争力的钢企。

说起来很好听，但事实是英钢今后的所有亏损和改造开支，都会平摊到英国纳税人头上。如今英国财政拮据，民生成本高企，英国民众本就负重前行，现在还要额外「供养」一个年年亏损的无底洞。

英国近年国力每况愈下，工党政府此次国有化看似夺回「本土钢铁」的招牌，实则是给全民背上长期烧钱的包袱，也令英国输掉了国际商誉和诚信，往后外国资本入局英国，都会多加顾虑，以免成为另一条「水鱼」。

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