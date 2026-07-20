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外网热议中国KFC卖炸鸡西瓜 竟涉种族主义 内地网友：与我们无关

即时中国
更新时间：00:01 2026-07-20 HKT
发布时间：00:01 2026-07-20 HKT

北京《环球时报》报道，这两天，一则关于中国肯德基的帖子在境外社交媒体上「火」了。有外国博主发帖称，自己发现肯德基在中国居然搞了个卖「炸鸡配西瓜」的促销活动，这下把不少外国网友尤其是美国网友看傻了。

在这条帖文的评论区，有外国网友说「肯德基要是在美国推出这个就会被贴上种族主义者的标签」；还有外国网友留言「正准备气炸，结果一看是中国」。

中国KFC去年推出过卖炸鸡西瓜活动。小红书@taiyang
中国KFC去年推出过卖炸鸡西瓜活动。小红书@taiyang

原来，「炸鸡配西瓜」在美国具有很强的种族歧视暗示。美国南北战争后，获得解放的非裔美国人曾将种植西瓜作为重要谋生手段，而炸鸡则被普遍认为是非裔群体的「灵魂食物」。

然而，这两种食物却遭到白人社会的污名化，媒体和电影桥段利用「爱吃炸鸡和西瓜」给非裔群体扣上「懒惰、贪婪、野蛮」的种族主义标签。久而久之，炸鸡和西瓜在美国乃至西方社会变成了针对非裔种族歧视的符号。

对此，有中国内地网友表示，「问心无愧的中国人不吃压力」。还有人表示，美国这段种族主义黑历史与我们中国毫无关系，炸鸡和西瓜在中国可没有那么多的「内涵」。

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