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顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工

即时中国
更新时间：21:30 2026-07-19 HKT
发布时间：21:30 2026-07-19 HKT

内地近期发生一宗半夜点外卖引发的争议事件，涉及主打「中国汉堡」的内地连锁快餐品牌塔斯汀（Tastien）。

事件源于7月18日，福建龙岩龙先生凌晨2点58分在外卖平台下单了塔斯汀秘汁手扒鸡套餐，实付41.38元人民币。下单10多分钟后店员来电，称门店临近打烊做不了秘汁鸡，提议更换其他餐品。龙先生认为设备齐全可正常出餐，坚持要原定餐品后挂断电话。

外卖送达后，龙先生发现餐袋上的外卖封条被刻意拼凑出辱骂字样「SB」。龙先生十分气愤，要求贴标签的员工道歉并对其做出处罚，同时赔付精神损害抚慰金。对此，门店给出处理方案，安排涉事员工当面道歉、开除涉事员工，并按照订单实付金额的10倍进
行赔偿。

事件引起许多议论。有网民说：「两边都太冲动了……一般要打烊的店，我也不点，可能怨气不小。另外门店如果不卖甚么，就提前下架，以免耽搁。」另有网民说：「我的妈耶，保佑我没碰上这种客人，不求加工资，只求每天能准时下班。」

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