重庆山泥倾泻︱彭水安置点货车难入 电单车义工排队争送水送粮︱有片

重庆彭水17日发生大型山泥倾泻，已造成8人死亡，34人生踪。由于居民安置点货车难以驶入，物资无法运送，当地大量民众自发组成电单车运输队，排著队领取食水、粮食、药物各种生活必需品，蚂蚁搬家式送入灾区。

据「潮新闻」报道，山泥倾泻发生后，距离山泥倾泻点外数百米的沙沱社区，成为收容数百名民众的安置点，以及物资中转站。

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由于越近沙沱，临江的弯道越急，大货车只能停在路口落货，私家车又会造成挤塞，于是有彭水居民发起以电单车运送物资。

消息传开后，有人组成义工群，民众互相通知，争相响应下，大量民众出人出车运送，按义工调度领取不同的物资，无惧险滑的山路，连夜将食手、毛巾、食物等送入安置点，许多义工已来回多转，行至电单车无油便再补充燃料，再重新出发。



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自发组成的电单车运输大队，至19日运作更成熟有序。《科技日报》19日现场报道指，上午彭水县城太守街路口，数以百辆计的电单车，长长的排著队，轮候将不同的生活物资，包括食水、面包、消毒水，一箱箱由后座乘客抱著或绑在电单车车尾，然后尽快运入安置点，解决民众生活需要。

运输车队外，彭水县也有逾百家食店轮流免费供餐，每日制作超过2000个饭盒，向仍在救援搜索失踪者及安置点的居民，解决三餐需要。