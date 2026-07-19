长沙父亲想12岁女有大长腿 月花¥6000打生长激素

湖南长沙有父亲希望12岁的女儿有高挑身材，不惜每月花费6000元人民币，给女儿打生长激素，务求爱女月经来潮前赶及生出大长腿。有网民形容事件是「现代版『拔苗助长』」、「逆天改命」。

「一辈子就这一次机会」

风芒新闻报道，长沙的李先生带同12岁的女儿求诊，为女儿注射生长激素增高。他表示，求医增高是为了让女儿以后拥有高挑身材和更有气质，并非「职业规划」。

李先生解释指，通常小孩半年、一年长高2-3厘米，而且女生来月经后，生长激素便会减少分泌，而自己女儿，在注射生长激素后，长高了4厘米。

他透露，打生长激素，每月花费约6000元人民币，强调「身高不可逆的，一辈子就这一次机会，这是有价值的投资」。

中南大学湘雅医院儿童医学中心副主任王霞指，现在家长的育儿观念已经发生了颠覆性的变化，今年长效和短效生长激素都大幅降价，很多人来医院打生长激素，但由于每个人情况不同，医生也建议有需求的家庭先到医院做专业评估。

对于家长为孩子打生长激素增高，网民纷纷留言，「高挑的气质是家境和钱养出来的 哎」、「望子成龙心切，但打生长激素需遵医嘱评估」、「脑容量也能增高就好了」、「违背自然规律的事情终将遭到反噬」、「多运动，作息规律，家长打激素有点偏离了」、「眼睛 身高 牙齿 鼻炎 每一个都让父母焦虑！ 养个小孩现在真的不容易」。