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40℃三伏天︱杭州刺身饭外卖变熟鱼片 河北水泥路面热爆

即时中国
更新时间：17:25 2026-07-19 HKT
发布时间：17:25 2026-07-19 HKT

踏入7月15日，中国进入长达40日的「长三伏」，多地出现逾40℃高温。浙江杭州有民众点刺身饭外卖，送达时已变熟鱼片；四川成都有人将活虾放在常温水池结果热熟；河北更有水泥路面难抵酷热至涨爆，险造成交通意外。

长三伏至8月23日才结束

中国今年暑气最浓重的三伏天达40日，较往年多达10天，属于「长三伏」，至8月23日才结束。15日「入伏」后，中国有20个省份出现高温天气，中央气象台19日上午8时监测显示，7月18日，新疆、四川、重庆、江西、浙江、上海、湖南、福建、海南、内蒙古等地出现37℃以上高温天气，其中，新疆西北部、内蒙古西部、浙江东部、四川东部等地局地达40℃以上。

综合内媒消息，自「入伏」后，多地出现高温异象。杭州有网民日前发帖，指外卖刺身海鲜饭，商家忘了放冰袋，车手送抵时刺身变成「熟鱼片」。

上海又有网民指，网购的鲜虾，快递送到后，自己20分钟才去拿，结果生虾已被晒熟。

四川成都则有妇人，买了一袋活虾后，随手放入水池中，约2小时后准备烹弄，袋中的活虾已经隔水热熟。

河北乡间则有一条小路，在11日时疑因太热，令水泥路面「热涨」至爆开，险令途经的一辆三轮车发生意外。

 

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