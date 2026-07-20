「拼豆」热潮︱港人北上深圳¥60玩足两小时 小手作暗藏中甲醛毒风险？

「拼豆」近来在内地大受欢迎，这股手作热潮亦席卷毗邻香港的深圳。在福田、罗湖东门及南山万象天地等热门商圈，不论是购物中心或写字楼，此类店舖均成行成市。由于人均消费仅约38 至60元人民币，且多数店家提供舒适环境及「不限时」任玩套餐，成为不少港人北上休闲的解压好去处。

但其实这款具备社交属性、能消磨时间的手作在制作过程中，暗藏了不少安全风险。

福田东门等商场成行成市

相关新闻：暑假将至海关吁家长慎选玩具 警告贪平买劣质货随时有危险

香港网民周先生表示，上月偕同太太北上消遣时，亦曾到罗湖一间拼豆店体验。他表示，店内冷气充足、环境舒适，两人玩了两小时一共才花费60元人民币，性价比极高。

不过他亦提到，当时店内地上散落著大量用于「拼豆」的塑胶小颗粒，且空气中确实弥漫著一股不太好闻的怪味，故不得不担心空气质量的问题。因此周先生坦言，体验过一次、了解是怎么一回事便足够，日后未必会再次光顾。

但周先生的顾虑并非无因，因为「拼豆」在制作过程中，确实暗藏著不易察觉的安全风险。据内地媒体报道，今年3月中旬，山西运城一名女孩在熨烫「拼豆」图案时，熨斗突然起火，女孩虽迅速拔掉电源，但手部仍被烫伤。同月，贵州贵阳更发生一宗涉及「拼豆」的致命事故，一名女孩在熨烫环节不幸触电，最终经抢救无效离世。

宠物猫甲醛中毒离世

此外，虽然操作「热熔拼豆」本身不会产生甲醛，但若在加热熨烫过程中使用了劣质或来路不明的塑料豆，又或是熨烫温度失控，塑料便有机会发生热裂解，从而释放出甲醛等有害气体。

内地就有网民发文分享惨痛经历，指家中宠物猫因甲醛中毒不幸离世，经多方排查后，发现元凶正是热熔拼豆在高温熨烫时所释放的有害气体。不少网民亦留言反映，制作拼豆后经常出现喉咙干痛等症状，这往往就是轻微甲醛中毒的迹象。

市监总局出手分类监管

针对「拼豆」玩具引发的一系列安全事故，国家市场监督管理总局于7月17日发布产品质量安全公告，依法实施分类监管。公告明确指出，面向14岁以下儿童使用的「拼豆」产品，必须通过玩具强制性产品认证（CCC认证），且出厂时严禁以赠品等方式违规搭配家用电器。若是不属于CCC认证范围的配件或加热部件，则必须符合《玩具安全》等国家标准，且加热部件电压不得超过24V。同时，产品必须在显著位置标明适用年龄及安全警示，严禁模糊或虚假标注，以提醒家长履行监护责任。

至于面向14岁以上人群使用的「拼豆」产品，公告严禁将一般用于熨烫衣物的家用电熨斗作为产品的加热部件。商家在营销宣传时，亦不得使用低龄儿童操作的图片或影片进行误导，更不得声称或暗示产品可供儿童使用。

「拼豆」产品须通过CCC认证

市场监管总局强调，生产者应严格管控产品质量，销售者须履行进货查验义务，电商平台则须加强核查并及时下架违规产品。各级监管部门将严厉查处违法行为，并依法曝光典型案例。

拼豆 (Perler Beads) 的核心玩法是「拼而烫之」。玩家利用各色塑胶小豆子，在专属模板上拼砌出喜欢的像素图案；最后盖上防烫纸，并用家用熨斗加热让豆子边缘熔化黏合，冷却后就能取下成为专属的吊饰或摆件。