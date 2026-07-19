机械人格斗联赛︱深圳上演惊现「断头」场面 马斯克激赞帖文获520万次浏览︱有片

7月16日晚，机械人公司「众擎」主办的URKL（Ultimate Robot Knock-out Legend）全球人形机械人自由格斗联赛上周四（16日）在深圳南山文体中心举行。这次擂台上由机械人对打的活动，竟吸引全球首富马斯克（Elon Musk）关注，甚至在社交平台X发帖。





马斯克周日（19日）帖文写道，「Robot fights are fun」（机械人打架很有趣）同时附有擂台上，两个机械人的对打片段。截至目前，帖文已获超520万次查看，逾9500个评论。赛事持续在网络上引发关注。



机械人格斗于上周四（16日）于深圳南山开打。现场由机械人「白色雄鹰」和「斗牛士」对阵，两者埋身肉搏，毫不留力开打。



其中最让网民关注是，比赛后半段，「白色雄鹰」直接把「斗牛士」的脑袋踢断。让全场观众兴奋欢呼。经过5轮比拼，「斗牛士」最终以3:2取得胜利。