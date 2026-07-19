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巨蜥大闹中山？︱街头惊现2呎长五爪金龙 部门派员调查揭真相

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更新时间：12:35 2026-07-19 HKT
发布时间：12:35 2026-07-19 HKT

广东省中山市近日发生一宗市民在街头发现「国家一级保护野生动物」的虚惊事件。市民在当地一巴士站旁，发现一只体型庞大、外形酷似「五爪金龙」的巨蜥。经专家及当局到场鉴定后，证实该巨蜥仅为一具并无任何法定标识的「五爪金龙」标本，目前已由相关部门收容并追查其来源。

内地极目新闻报道，有市民日前在中山市一处巴士站台旁，惊见一只长约60厘米、外形酷似圆鼻巨蜥的大型爬行动物。该巨蜥身处公共场所，引来不少过路市民出于好奇而上前围拢观察及拍照。其后，有胆大的市民试图上前触摸，发现其躯体僵硬且冰冷，毫无生命迹象。现场人士猜测，该或是被饲主遗弃的宠物遗体或干尸。

中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻
中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻
中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻
中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻
中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻
中山日前街头出现一条五爪金龙标本。极目新闻

目击者尹先生恰好为林学专业出身，他一眼便认出该物种属于国家一级重点保护野生动物「圆鼻巨蜥」。尹先生忆述，他起初也以为是一具动物干尸，但有围观群众指出其口中的舌头完全没有活动，他遂用雨伞轻敲巨蜥身体数次，发现其毫无反应。因深知该物种极具保护价值，他立即致电中山市自然资源局通报事件。

中山市自然资源局森防科的工作人员接报后赶赴现场勘验，证实「巨蜥」是一具人工制作的「五爪金龙」标本。标本身上并无任何合法的标识卡或编号。目前，标本已被暂时安置于自然资源局的野生动物救护中心，当局正追查其来源。

圆鼻巨蜥俗称水巨蜥、五爪金龙，是中国原生分布最广的大型巨蜥，主要栖息于华南地区的水域周边，属于国家一级重点保护野生动物。根据相关法律规定，任何私自捕捉、伤害、非法买卖、运输或饲养野生圆鼻巨蜥的行为均属违法，而持有、买卖未经登记编号的野生动物标本亦将面临法律制裁。

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