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神舟二十三号︱航天员乘组升空近两个月 黎家盈全神贯注工作最新实况曝光︱有片

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更新时间：10:50 2026-07-19 HKT
发布时间：10:50 2026-07-19 HKT

神舟二十三号于5月24日晚成功发射，至今已接近2个月。包括港产太空人黎家盈和朱杨柱、张志远继续在天宫空间站生活及工作。《天宫TV》今日（19日）最新影片所见，乘组于空间科学实（试）验、空间站组合体平台照料、自身健康管理等方面，系统开展了多项工作。

神舟二十三号于5月24日晚成功发射，至今已接近2个月。包括港产太空人黎家盈和朱杨柱、张志远继续在天宫空间站生活及工作。《天宫TV》今日（19日）最新影片所见，乘组于空间科学实（试）验、空间站组合体平台照料、自身健康管理等方面，系统开展了多项工作。画面所见，紥马著尾的黎家盈全神贯注参与各项工作。

黎家盈与两名队员全作无间地进行各项实验。微博@载人航天小喇叭
黎家盈与两名队员全作无间地进行各项实验。微博@载人航天小喇叭
黎家盈与两名队员全作无间地进行各项实验。微博@载人航天小喇叭
黎家盈与两名队员全作无间地进行各项实验。微博@载人航天小喇叭


其中乘组利用脑电采集设备，VR眼镜等开展弱刺激脑机微重力直觉物理空间合作编码及调控等多项实验测试。三名航天员亦采集唾液环境表面微生物拭子等样本，冷冻保存后等待下行。此外，地面科研人员还将对成组采集的唾液样本进行糖蛋白糖形和微生物组分析。并对其变化关联性开展研究。

成组利用结构光三维相机开展长期在轨航天员运动学特性研究，通过采集特定工作场景下的三维结构光视频，获取运动学特性数据及其变化。为公校学设计与评价等工作提供数据支撑。画面中，航天员使用右手食指交替触摸鼻子与蓝色扶手。开展本体决机械力感知测试，获取相关数据，助力地面科研人员开展后续研究。

根据空间微重力物理科学领域实验安排，成组更换了流体物理实验柜在线维修装调操作柜内实验样品。

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