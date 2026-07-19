杭州神秘「黄总」突邀入餐厅包厢 女博主当场拒绝成热话

近日，浙江杭州发生一宗「黄总邀请你去包厢」事件，引发网络广泛热议。一名女网络博主独自于当地一间餐厅用膳时，遭服务员传话，指包厢内有一位「黄总」邀请她共晋晚餐。事件经当地相关部门介入调查后，证实纯属一场「认错人」的误会，涉事餐厅目前已停业整改。



《杭州日报》旗下媒体报道，该名女博主在网上直播中忆述，事发当晚她正在当地一间餐厅大堂独自用餐，期间一名服务员突然上前向她转达，称包厢内有位「黄总」请她移步前往，并声称「去了见到他便会知道是谁」。

女博主在餐厅内离奇获邀请入包厢，即场拒绝。

女博主在餐厅内离奇获邀请入包厢，即场拒绝。

女博主反应错愕，当即以不认识对方为由拒绝，并质疑若对方真的是熟人，理应亲自上前打招呼，而非托人传话。为防范潜在的安全风险，她随即开启手机直播记录现场情况以保留证据，并在约半小时后，趁其他顾客离店时一同离开。



事件在网上曝光后，一度引发网民质疑，怀疑是否为博取流量而刻意摆拍的「剧本」。当事人坚决否认，强调自己纯粹因为觉得该餐厅食物美味才再次光顾，根本不认识所谓的「黄氏人士」。

女博主澄清事件百分之百真实，绝无任何虚构成分，并展示了事发当日的手机影片列表以证清白，同时警告造谣者可能需要承担相应的法律责任。

事件不断在内地发酵，到了周六（18日）当地传媒从属地相关部门获悉事件的最终调查结果。经官方核实，涉事的黄姓男子（即「黄总」）仅为一名首次光顾该店的普通顾客。

事发时，黄男将该名女博主误认为是自己认识的朋友，因而托服务员代为传话邀约。当局指出，该餐厅服务员在未有核实双方是否相识的情况下，轻率地代客传递私人邀约信息，其行为确有不当。

目前，餐厅方面已就事件向该名女顾客正式致歉，双方成功达成和解。涉事餐厅亦已自行暂停营业进行内部整改，并承诺后续将全面加强对员工的服务规范与安全教育培训。