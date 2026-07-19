TIFFANY起诉国产卫生巾ALFFANY侵权

国际珠宝品牌蒂芙尼（TIFFANY），近日起诉国产卫生巾品牌艾芙尼（ALFFANY）多项商标侵权，此案现已进入北京高院审理环节。此前，与蒂芙尼同属LVMH集团的国际奢侈品牌路易威登（LV），亦起诉内地茶饮品牌茉莉奶白商标侵权。

要求撤销商标

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北京市高级人民法院日前开庭审理一宗涉及美国蒂芙尼公司、国家知识财产权局和海淘（上海）投资有限公司的行政案件。海淘公司现已更名为上海适里品牌管理有限公司，名下有多枚「ALFFANY」商标。

内地「九派新闻」引述艾芙尼品牌负责人刘女士前日说，公司专注卫生巾领域，品牌名源于「艾草」概念，谐音「爱护你」。

刘女士透露，目前纠纷处于行政诉讼阶段，蒂芙尼公司要求撤销商标，且已开始在各平台投诉，要求下架产品，后续可能还要申请民事赔偿。

刘女士表示，公司从未想过要蹭流量，「并不是同一类目，没有混淆的可能性」，「希望能给民营企业一个机会，如果输了，我们只能再起一个新品牌，从零开始再做一遍，对我们将有很大的打击」。

此前，LV亦对茉莉奶白提起商标侵权诉讼，法院一审判决茉莉奶白需赔偿LV共计1030万元人民币，引发议论。