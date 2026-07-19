「地震预警」App︱ VIP疑获优先推送预警惹争议 开发单位即整改

地震来了，VIP（尊贵）会员先收到预警？四川成都高新减灾研究所研发的「地震预警」近日因多项功能向会员倾斜，陷入舆论争议。该所致歉并发公告强调，预警服务将「无差别、无延迟」面向所有用户推送，现已全面删除所有歧义文案。

近日有网友发帖称，使用苹果手机打开「地震预警」App时，发现进入软件时，首页会强制弹出开屏广告，需手动点击「跳过」才能进入，质疑若在地震发生后使用App亦会出现此情况；且VIP使用者拥有「预警资讯加速通道」，服务器优先推送预警，普通用户则存在接收延迟，在静音、勿扰、低电量、通话等特殊状态下，仅VIP能收预警提醒讯息。

事件引起关注后，成都高新减灾研究所15日深夜发布整改公告，指面向公众的核心地震预警推送、灾害提醒等安全功能，对所有用户免费开放、无差别推送、不设置任何付费门槛与许可权限制。现已全面下线开屏广告，「专属加速通道」原意为通过扩容服务提升推送稳定性，文案存在歧义，现已全面整改。