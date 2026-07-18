重庆山泥倾泻｜谣传「鞭炮厂爆炸引发山崩」 彭水女网友遭批评教育

重庆市彭水县昨晨突发山体崩塌，多栋居民楼垮塌，部分城区主干道被掩埋，现已酿成8死34失联。事故发生后，有传言称山崩疑因鞭炮厂爆炸引发，今日（18日）重庆警方发通报指，相关言论为网络谣言。

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道听途说未证实就发布

重庆警方18日公布3宗典型案例。其中一宗为彭水县网民苏某某（女，29岁）、李某某（女，24岁）在网上就彭水山崩灾情发布消息，称「烟花仓库爆炸了，然后山体滑坡了」「鞭炮仓库爆炸引起的」，引发舆论关注。经查相关言论为道听途说，在尚未核实情况下发布，造成不良影响。彭水县警方已对其作出批评教育，责令删除不实信息。

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重庆彭水山泥倾泻，山体垮塌前后画面对比。

此外，55岁的彭水县女网友胡某某在短视频平台发布一段标注为「这就是我们重庆彭水三桥早上地震」的救援现场视频，引发网友焦虑恐慌。经查，她在明知附近发生山崩灾情情况下，为博取关注，故意编造彭水发生地震的不实信息，混淆视听。警方已依法对故意虚构事实扰乱公共秩序的胡某某处以行政处罚。

44岁的重庆九龙坡区女网友陈某某则在明知相关内容为彭水县山崩灾情情况下，在短视频平台发布一段题为「重庆 （九龙坡）西彭（镇）发生塌方」的视频，张冠李戴，故意编造发布谣言，混淆视听。九龙坡区警方已依法对故意虚构事实扰乱公共秩序的陈某某处以行政处罚。