重庆山泥倾泻｜巨石比整栋楼还大阻搜救 专家驳斥「烟花爆炸致山崩」

重庆市彭水县汉葭街道昨日（17日）发生的大规模山体崩塌（山泥倾泻）惨剧，搜救工作今日（18日）仍在争分夺秒进行中。然而，由于崩塌区域遍布巨型落石，搜救行动陷入极大困境。官方透露，现场最大的一块塌方巨石体积竟超过3,000立方米，相当于一整栋大楼，救援难度在近年极为罕见。此外，针对外界质疑现场烟花爆炸是否山崩主因，地质专家今日作出专项澄清，强调是「山崩引发爆炸」，而非爆炸酿成天灾。

24小时雷达监控严防二次崩塌

综合央视及《南方都市报》报道，崩塌现场满目疮痍，救援人员目前采取由两侧向中心逐步推进的方式，搜寻被埋民房残骸。参与抢险的工程人员坦言，最大一块落石体积达3,000多立方米，必须先使用大型重机具，配合人力将巨石逐步移除，才能深入核心区确认是否仍有人生还，难度远超一般山崩事故。

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由于现场后方山体仍不稳定，搜救队已架设雷达进行24小时即时监测，严防二次滑坡造成搜救队伍伤亡。

专家解密地质灾害成因

对于网传现场发生爆炸导致山崩的说法，重庆市规划和自然资源局专家组组长黎力指出，山崩主因是岩体长期悬空，加上连日暴雨渗入岩层底部，在天气转晴岩体收缩变形下，最终发生局部滑移、翻转并大规模崩塌，属于天然地质灾害。

黎力强调，是山体发生崩塌后，泥石巨力冲击并掩埋了山脚一间经营多年的烟花专卖店，才引发店内展示用的114件烟花爆竹发生冲击性爆炸，两者有先后之分。目前，事发地点附近的居民已全部安全撤离至一公里外的避难点，搜救队伍正全力争取黄金救援时间。