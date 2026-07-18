广州动物园｜「齐阴头」明星白狮「阿杭」离世 园方拟委托艺术家制铜像

曾凭借一头惊艳全球、极具治愈感「齐浏海」而爆红网络的明星白狮「阿杭」，已于本周二（14日）在广州动物园安详离世，享寿17岁，相当于人类的高龄。广州动物园日前发布讣告，证实这位陪伴了羊城市民11年的「老朋友」因身体机能衰退寿终正寝，大批网民纷纷留言表达不舍。为了让牠的身影永留人间，园方已计划委托艺术家为阿杭制作一尊精美的铜像。

「造型狮」天天新款

白狮「阿杭」于2009年在杭州出生，2015年移居广州。2022年，有游客拍下牠顶著一头齐整浏海、模样憨厚俏皮的照片并上传至网络，瞬间引爆全球热搜，更让不少人质疑是否保育员擅自为其「剪头发」。

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园方当时无奈澄清「没人敢帮牠剪」，解释由于广州气候高温潮湿，加上阿杭极爱干净，没事就喜欢舔爪子并梳理毛发，久而久之便用唾液将额头的鬃毛「定型」成了笔直的齐浏海。随着天气与湿度变化，牠还会自主打理出「中分」及「大背头」等百变发型，威严中带点傻气的模样治愈了无数网友。

晚年受关节病痛困扰

然而，野生非洲狮的平均寿命一般仅为10至14年，17岁的阿杭已属高寿。园方透露，自2025年起，阿杭便出现后肢支撑不稳等大型猫科动物常见的关节退行性病症，同年秋天被转入内场「养老」静养。在生命最后的时光，兽医与保育团队对其进行了24小时全程陪护与特护照料。

园方在悼念声明中感性表示，阿杭天性温顺平静，牠留下了太多温暖而美好的回忆。「虽然我们再也听不见牠雄浑有力的狮吼，但那抹标志性的齐浏海，早已成为大家心中最柔软的印记。」