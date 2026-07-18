南宁打工仔赴泰国变性被炒鱿 法院：病假不算旷工
更新时间：17:10 2026-07-18 HKT
发布时间：17:10 2026-07-18 HKT
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广西有女子到泰国接受变性手术，公司以未能提供国内三甲医院证明为由，不批病假，最后更以旷工为由，将对方解雇。法院认为公司属不合理解雇，要赔偿原告近1.7万元（人民币，下同）。
国内资源有限赴泰就医合理
据《大河报》报道，南宁员工萧磊（化名），患有「性别烦躁」（又叫「易性症」），早前到泰国接受性别重置手术，把子宫等器官切除。
萧磊手术前已多次向公司请假，公司均以萧磊未能提供国内三甲医院证明、不符病假制度为由拒绝批出。
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萧磊在泰国完成手术后，在康复期间，公司多次要求萧磊复工，最后以旷工为由把其解雇。
萧磊认为解雇不合理，告上法院追讨损失。近日法院一审判决，公司须支付病假工资335.63元，及违法解除赔偿金16449元，驳回公司全部诉讼请求。
法院判决指，「性别烦躁」已获国家卫生健康委员会明确列为精神类疾病，性别重设手术是合理治疗，因国内医疗资源有限，赴泰就医是正当选择，肖磊缺勤是因病而非无故旷工。
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