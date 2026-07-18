Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南宁打工仔赴泰国变性被炒鱿 法院：病假不算旷工

即时中国
更新时间：17:10 2026-07-18 HKT
发布时间：17:10 2026-07-18 HKT

广西有女子到泰国接受变性手术，公司以未能提供国内三甲医院证明为由，不批病假，最后更以旷工为由，将对方解雇。法院认为公司属不合理解雇，要赔偿原告近1.7万元（人民币，下同）。

国内资源有限赴泰就医合理

据《大河报》报道，南宁员工萧磊（化名），患有「性别烦躁」（又叫「易性症」），早前到泰国接受性别重置手术，把子宫等器官切除。

萧磊手术前已多次向公司请假，公司均以萧磊未能提供国内三甲医院证明、不符病假制度为由拒绝批出。

相关新闻： 广西女护士被举报卖淫遭炒鱿 聊天纪录：给我500哦，我去开房

萧磊在泰国完成手术后，在康复期间，公司多次要求萧磊复工，最后以旷工为由把其解雇。

萧磊认为解雇不合理，告上法院追讨损失。近日法院一审判决，公司须支付病假工资335.63元，及违法解除赔偿金16449元，驳回公司全部诉讼请求。

法院判决指，「性别烦躁」已获国家卫生健康委员会明确列为精神类疾病，性别重设手术是合理治疗，因国内医疗资源有限，赴泰就医是正当选择，肖磊缺勤是因病而非无故旷工。

 

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
6小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
8小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
11小时前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
7小时前
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
嘉例川之汤有小童浸温泉失踪。かれい川の汤
01:39
鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩
即时国际
8小时前
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
公屋市区派楼竟有「宿命循环」？ 两申请者惊人巧合互换一派二派 连中港岛九龙近50年旧楼｜Juicy叮
时事热话
6小时前