周星驰《功夫女足》内地票房破11亿 韩国舆论指控片中反派影射并丑化韩国女足

「星爷」周星驰执导及编剧的喜剧大作《功夫女足》自本月11日内地公映以来势如破竹，据猫眼专业版数据，截至今日（18日）上午，该片累计票房已强势突破11亿元人民币，预测总票房将超越30亿元。然而在票房大卖之际，电影却在韩国引发轩然大波。韩国传媒及学者纷纷指控，片中过度丑化及影射韩国相关形象，引发韩国网民集体抗议，不过就被内地网民反驳「太玻璃心」。

学者发文怒斥「藉体育侮辱韩国」

综合韩国媒体OSEN报道，韩国诚信女子大学教授徐坰德在社交媒体发文，批评《功夫女足》中名为「梨花女子足球队」的海外反派设定极易令人联想到「梨花女子大学」。他指出，片中该队为赢波不择手段，频频使用恶意绊倒对手再假装受伤等卑劣阴招，且队员比起球技更专注于美瞳与化妆，甚至夹杂蹩脚的韩语对白。徐教授怒斥，即使电影允许艺术虚构，但此举明显是藉体育题材侮辱韩国体育界，要求影片于8月登陆海外院线前必须进行修正。

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中国网民反驳「太玻璃心」

面对韩方的强烈反弹，内地网民的反应则相当一致，直指韩国网民「太敏感、太玻璃心」。有舆论分析指出，周星驰的电影风格向来是全员「疯癫」，《少林足球》的「魔鬼队」靠药物作弊，《功夫》的「斧头帮」亦是无恶不作，反派形象纯粹是为了放大主角的成长弧光，属于漫画式的夸张表现，而非针对任何特定群体。

《功夫女足》目前已跻身2026年度内地票房榜前五。虽然戏外的中韩外交及网络争议持续升温，但无碍这部承载着无厘头与热血情怀的星爷大作在今个暑期档继续横扫票房。