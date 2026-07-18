西安东站｜「盛唐风」厕所标示爆红 君子淑女区分男女间

内地高铁站的设计愈来愈讲究文化底蕴。近日，刚于6月底开通运营的西安东站，其高架层候车大厅的公共洗手间标示意外在网络上爆红。有别于传统的蓝红「火柴人」男女图示，该站别出心裁地采用了「唐代君子与淑女」的古装人物造型来区分男女厕，配以暖黄色灯光，整体风格端庄典雅。不少旅客大赞设计高级，「感觉像走进了博物馆」，甚至有网民笑言「有文化气质到连如厕都想吟诗一首」。

8座洗手间统一「盛唐风」

综合内媒报道，负责项目的中铁第一勘察设计院集团副总设计师李尚力表示，网传的古装标示位于车站高架层的候车大厅，该区域的8座洗手间均统一采用此设计。标示的灵感源自唐代服饰文化，男厕为戴著唐代软脚襆头的文人雅士形象，女厕则是端庄的淑女造型，旨在将传统文化元素自然融入公共空间，展现西安作为十三朝古都的历史底蕴。

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重现长安城「108坊」格局

据介绍，西安东站候车大厅整体以「唐韵盛殿、路通万邦」为设计主题。除了洗手间标示充满唐风，车站屋顶更采用了西北地区面积最大的藻井式天花吊顶，以菱形棋盘格局还原唐长安城「108坊」的城市布局。

此外，进站大厅侧面的「盛唐气象」文化墙，更运用3D雕刻技术及20余万片瓦片，勾勒出古城城楼轮廓。西安东站站房建筑面积达10万平方米，预计年旅客发送量可达3,650万人次，其独特的设计已成为展示西安历史文化的新地标。