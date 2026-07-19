昆明妇手痕点火烧毁「九尾狐」 老公：烧得比我的头还秃︱有片

云南有妇人因为好奇，用打火机点燃长有绒毛的多肉植物「九尾狐」，想试试植物是不是真的会被烧著，结果一把火将丈夫种植多年的心血成果烧毁。目击「凶案」过程的丈夫高情商反应，被网民大赞。

据纵览新闻报道，14日，云南昆明一对夫妇，坐在家中庭园的「九尾狐」旁乘凉，期间站立的妻子，突问丈夫拿打火机，将其悉心照料多年的「九尾狐」点火，结果，火势一发不可收拾，迅速蔓延烧上顶。

看著「九尾狐」被烧，男主人则冷静地起身，走入屋内拿出湿水地拖企图拍熄植物上的火焰，不过，出来时「九尾狐」已经烧毁。

男子事后表示不责怪妻子，也不会直接丢弃植株，认为它缓一缓还有存活的可能。他又笑言，想不到起火后的「九尾狐」烧得这么快，「烧得比我的头还秃」。

网民纷纷留言，「这夫妻都是人才！闲的」、「好奇心害死猫」、「这是我8岁会干的事」、「丈夫脾气真好」、「我怎么记得这个花本来就要烧一下」、「这么大了还爱玩火，纯粹就是手欠」。

俗称「九尾狐」的其实是一种仙人掌科的垂吊型多肉植物，学名叫做猴尾柱，原产玻利维亚地区。它的肉质茎上密被长长的白色软毛，形似狐狸尾巴，养出9条以上分枝后就会被花友俗称为「九尾狐」，成株枝条最长可以达到1.5米，夏秋季节还能开出橙红色的花朵。