江西地铁｜赤脚男霸占整排座椅睡觉 皮鞋遭乘客踢出车厢

江西南昌地铁近日发生一宗令人啼笑皆非的「报复」事件。一名男子在车厢内脱去鞋履，赤脚横躺并霸占一整排座椅呼呼大睡。有同车乘客疑因极度不满其自私行为，在落车时顺势将该男子的一只皮鞋直接踢出车厢外。事件在网络上引发热烈讨论，南昌地铁官方回应称，证实已寻获涉事皮鞋，并呼吁乘客遇事应寻求职员协助，切勿「私了」。

网民赞大快人心 地铁公司吁勿自行处置

综合内地媒体报道，网传影片显示，该名男子在南昌地铁车厢内旁若无人地脱下双鞋，赤脚平躺于长椅上，一人独占数个座位，完全无视其他乘客的目光与车厢秩序。此时，一名准备落车的乘客在车门打开之际，突然伸脚将男子掉落在地上的一只皮鞋踢出车厢外，随即扬长而去。该名霸位男子当时仍在熟睡，对自己即将面临「赤脚落车」的窘境浑然不知。

网传影片可见，一名男子赤脚睡在整排座椅上，一只皮鞋在地上。

网传影片可见，有乘客将男子的皮鞋踢到车厢门前。

网传影片可见，该男子的皮鞋被踢出车厢，落在月台上。

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影片曝光后迅速在各大社交平台疯传。不少网民大赞「踢鞋」行为大快人心，形容此举是「用魔法打败魔法」的完美示范；但亦有部分网民指出，虽然霸位睡觉有违公德，但「踢鞋」属于破坏他人财物的过激行为，绝不可取。

南昌地铁工作人员事后回应事件，证实清洁人员已在相关车站范围寻获该只被踢走的皮鞋，目前已将其列作失物妥善保管，惟暂未有失主前来认领。地铁方面强调，在车厢内霸占座位睡觉属于不雅行为，职员巡查时若发现会及时上前劝阻。同时，当局呼吁广大乘客，若遇到任何不文明行为，应主动向车站职员或车厢乘务员反映，切勿自行以不当方式处理，以免引发不必要的冲突。