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世界AI大会｜WAIC办AI女性论坛 黎家盈太空送祝福

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更新时间：15:01 2026-07-18 HKT
发布时间：15:01 2026-07-18 HKT

世界AI大会17日在上海举行AI女性论坛。香港女太空人黎家盈在太空站，以短片送来祝福，勉励广大女性科技从业者抢抓人工智能发展机遇，逐梦报国。

央视报道，2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高等级会议AI女性论坛在上海举行。

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论坛以「AI跃迁・她动能」为主题，聚焦AI演化趋势、AIGC女性创造、AI人才培育、AI全球治理四大方向，通过主旨演讲、成果发布、赛事展示、研讨交流等形式，共商人工智能演化趋势、女性创新创造、人才培育、全球治理等前沿话题。

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论坛上，神舟二十三号航天员、香港女太空人黎家盈，在太空站送出来自太空的问候。短片中，黎家盈祝贺本次论坛顺利举办，勉励广大女性科技从业者抢抓人工智能发展机遇，逐梦报国。

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