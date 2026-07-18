前国脚申思3天掴青训球员20耳光 上海市足协向涉事球会开罚并勒令退股

中国足坛丑闻。53岁的前中国男足国脚申思，近日被爆出在主持青训期间，竟于短短3天内对一名未成年小球员连续掌掴20多次，下手极之狠毒，球员家长愤而报警求助。事件曝光后随即引发全网口诛笔伐，更扯出申思早在2013年已因受贿罪成而被「终身禁止从事任何足球活动」，却一直违规保留民营青训机构股权的制度漏洞。上海市足球协会今日（18日）发表官方通报，宣布重罚涉事俱乐部，并勒令申思限期内必须彻底退出股权。

曾因受贿坐监遭终身「禁足」

网传视频显示，申思在教学过程中动作粗暴，3天内向一名小球员连续打了20多记耳光，其中一记耳光更将孩子打至踉跄后退，引发社会对保护未成年球员的强烈关注。

前国脚申思涉嫌殴打青少年球员。

事实上，申思与另一前国脚祁宏，于2012年因非国家工作人员受贿罪，分别被判囚6年及5年半。中国足协于2013年对其作出终身「禁足」的极刑处罚。惟经上海市足协调查发现，虽然申思未直接参与官方活动，但他竟一直保留著2006年创立的「上海幸运星足球俱乐部」创始股东身份至今，暴露了民营青训机构市场化培训业务的监管盲区。

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上海足协重罚幸运星

为严肃行业纪律，上海市足协今日宣布对「上海幸运星」采取两项重罚措施：一是予以警告、禁止注册新球员6个月及罚款2万元人民币；二是责成俱乐部限期完成股权变更，彻底厘清禁足人员的财产权益与足球业务从业边界，严禁行业禁足人员以任何名义参与足球相关业务。

中国足协亦发表声明，强调将密切关注有关部门就小球员被打的调查进展，重申对禁足人员实行全流程筛查管控，坚决杜绝侵害未成年人权益的暴行。