前国脚申思3天掴小球员20耳光 足协：密切关注官方调查

近日，前国脚申思被曝3天内对一名未成年小球员掌掴20余次，其中一记耳光将孩子打得踉跄后退，球员家长事后报警。中国足协18日发通报，重申申思已被罚「禁足」，不可从事任何足球活动，并表示会密切关注有关部门就小球员被打的调查进展。

中国足协18日发布的通报原文如下:

二人曾受贿入狱

近日，中国足球协会关注到有关申思、祁宏参与足球青训活动相关事件的资讯，现通报如下情况：

1.《关于对原上海中远汇丽足球俱乐部运动员申思等四人违规违纪行为的处罚决定》（足纪字〔2013〕028号）已注明，中国足球协会终身禁止申思、祁宏从事任何与足球有关的活动。

2.《中国足球协会纪律准则》第二十四条针对「禁止从事任何与足球有关的活动」作明确解释：禁止从事任何与足球有关的活动是指禁止被处罚对象从事任何与足球有关的活动（包括但不限于投资、管理、比赛或其他）。

3.中国足球协会将密切关注上海市有关部门对事件的调查进展，调查结果将及时向社会通报。

相关新闻：国足「希望之星」︱湘超成人队殴打14岁张皓烨 涉事球员主犯仅轻判禁赛12个月

各地足球管理部门应切实落实对禁业人员的核查（禁业名单查询入口：http://t.cn/AXKrwZRO）；各青训单位应科学训练、文明训练，切实保障未成年人身心健康与合法权益。

此前，7月17日，有网友在社媒晒出视频，曝光53岁的申思在教学过程中，对青训小球员进行殴打。申思在3日间对小球员打了逾20记耳光。球员的家长事后报警。

据了解，2012年6月，沈阳市中级人民法院一审宣判，前中国男足国脚祁宏犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑5年6个月，罚金50万元（人民币），并没收非法所得。祁宏当庭表示服从判决，不会进行上诉。申思的刑期为6年。

因两人犯非国家工作人员受贿罪，2013年2月，中国足球协会纪律委员会作出处罚，终身禁止申思、祁宏从事任何与足球有关的活动。