世界AI大会｜四足机械马惊艳登场 支持300kg动态负载可越野骑乘｜有片

在上海盛大揭幕的「2026世界人工智能大会」（WAIC）上，一款颠覆传统出行概念的「机械人新物种」震撼亮相，成为全场最瞩目的科技焦点！由大咖机械人（DaxAI Robot）研发的「骐骥X1」全地形智能坐骑——四足机械马，凭借无车轮的机械四肢设计，可轻松载人跨越陡坡、碎石及泥泞等复杂路面，开启了智能具身科技在户外越野与高端休闲出行领域的全新想像。

无轮设计跨越复杂地形

大咖机械人创始人王坤于大会介绍，这款名为「骐骥X1」的四足机械马，专为高端休闲出行和户外越野骑行赛道而设计。其最大特色在于摒弃了传统车轮，依靠四条高度智能化的机械腿行进。机械马的四肢能够独立调节落地深度与角度，实现全域通行。

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在性能指标上，「骐骥X1」最高时速可达10公里，具备40公里的续航里程，且动态负载能力高达300公斤，非常适合山林小路、草坪等非铺装路面的短途沉浸式骑乘。

创立仅一年即获融资

大咖机械人成立于2025年5月，核心团队拥有丰富的智能驾驶与机械人行业背景。公司自成立起即专注于具身智能（Embodied AI）研发，并于今年4月推出一款吨级载重机械马，其极限负载可达1,000公斤，为市面主流四足机械人的10倍，成功填补了重载物流和特种作业在极端地形下的设备空白。

目前，该公司已与全球头部零售、物流及医药企业达成合作，累计获得数千台订单。公司亦于近日完成了由金沙江创投及云时资本等领投的新一轮融资，资金将全力用于具身世界模型研发与产能扩建，加速这款「智能钢铁骏马」的商业化普及。

