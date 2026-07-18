湖北汉3日扫走超市一年白酒销量 醒目店员报警揭诈骗洗钱

湖北有超市员工，发现3天之间卖出的高级白酒，等于一整年的销量。翻看闭路电视发现有人不问价「扫货」，怀疑当中有「古怪」，警方接报后调查，发现是「赃款下单、线下取货、转卖变现」的诈骗洗钱案。

湖北宜城市某超市工作人员李某6月2日盘点货物时发现，高级白酒如五粮液、剑南春等的销量在3日间赶过一年平均量，累计售出逾200瓶，总值超过13万元（人民币，下同）。

加上买酒的消费者，是网上落单，门店自提，每次取货的男子也不问价、不验货，几分钟便把货取走。

李某怀疑事件涉及洗黑钱犯罪，于是暗中搜集证据交及警方。

警方调查后，发现提货人的身份资料是伪造，付款买白酒的账户又分散全国，每笔订单支付时间与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现的作案特征高度吻合。相信提货人是车手，背后是一条「赃款下单、线下取货、转卖变现」犯罪组织。

6月3日下午，超市通知提货男子再现身，警方采取行动拘捕提货男子鲁某和接应同伙张某。二人按上级指示买高级白酒，转运外地变现，按货值抽取「提成」获利约7000元。

案件侦办过程中，民警同步推进追赃挽损工作，已为受害群众追回9万余元经济损失。