Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜浙江泰隆银行推决赛日「延后上班」 员工幸福感爆棚

即时中国
更新时间：12:15 2026-07-18 HKT
发布时间：12:15 2026-07-18 HKT

四年一度的世界杯即将迎来巅峰对决，当全球打工仔正为「周一通宵睇波、返工迟到」而苦恼之际，内地竟有「神仙公司」主动安排「延后上班」，引来全网打工仔直呼羡慕！

2026美加墨世界杯决赛将于下周一（20日）凌晨3时隆重上演，浙江泰隆商业银行总行日前向全体员工发出内部邮件，宣布为了提升员工幸福感，除保障业务正常运作的必要岗位外，其余员工于决赛当日（20日）的上班时间均可推迟至上午10时30分，让大家无后顾之忧地享受足球盛宴。

非临时噱头已成传统

不少该行员工随即在社交平台兴奋晒出总行的「世界杯延迟上班通知」。通知指，员工经报备部门负责人同意后，周一只需在10时30分前完成打卡即可。有员工留言直呼「幸福感爆棚、太贴心！」

员工网上发布公司的内部通知。
员工网上发布公司的内部通知。

相关新闻：世界杯2026︱武汉男¥8000投注赛事遇骗 80张彩票全属山寨打印

事实上，这波「神仙操作」并非临时蹭热度的流量噱头，而是该行延续多年的传统。早在2018年俄罗斯世界杯决赛期间，该行便曾推出过同样的延迟返工人性化福利。

人工高福利多

总部位于浙江台州的泰隆商业银行成立于1993年，是一家专注小微金融的城市商业银行，目前资产总额已超4,800亿元人民币。除制度人性化，该行待遇亦相当优厚。根据其2025年报披露的职工薪酬数据计算，该行正式员工逾1.3万人，人均年薪酬高达27.56万元。

相关新闻：世界杯2026︱阿根廷国家队物助广西洪灾 捐出水杯毛巾背包等物资

有员工顺势贴出招募启事，显示客户经理年薪12万元起，福利包括六险二金、父母领薪、年度旅游及免费体检等20多种。在各大银行正忙于利用世界杯进行发卡、推消费返现等体育营销大战的当下，该行选择给予员工充分的休息空间，在冰冷的职场中显得格外温馨。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
6小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
19小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
4小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
15小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
15小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
18小时前
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
投资理财
7小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
14小时前