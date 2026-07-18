世界杯2026｜浙江泰隆银行推决赛日「延后上班」 员工幸福感爆棚

四年一度的世界杯即将迎来巅峰对决，当全球打工仔正为「周一通宵睇波、返工迟到」而苦恼之际，内地竟有「神仙公司」主动安排「延后上班」，引来全网打工仔直呼羡慕！

2026美加墨世界杯决赛将于下周一（20日）凌晨3时隆重上演，浙江泰隆商业银行总行日前向全体员工发出内部邮件，宣布为了提升员工幸福感，除保障业务正常运作的必要岗位外，其余员工于决赛当日（20日）的上班时间均可推迟至上午10时30分，让大家无后顾之忧地享受足球盛宴。

非临时噱头已成传统

不少该行员工随即在社交平台兴奋晒出总行的「世界杯延迟上班通知」。通知指，员工经报备部门负责人同意后，周一只需在10时30分前完成打卡即可。有员工留言直呼「幸福感爆棚、太贴心！」

员工网上发布公司的内部通知。

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事实上，这波「神仙操作」并非临时蹭热度的流量噱头，而是该行延续多年的传统。早在2018年俄罗斯世界杯决赛期间，该行便曾推出过同样的延迟返工人性化福利。

人工高福利多

总部位于浙江台州的泰隆商业银行成立于1993年，是一家专注小微金融的城市商业银行，目前资产总额已超4,800亿元人民币。除制度人性化，该行待遇亦相当优厚。根据其2025年报披露的职工薪酬数据计算，该行正式员工逾1.3万人，人均年薪酬高达27.56万元。

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有员工顺势贴出招募启事，显示客户经理年薪12万元起，福利包括六险二金、父母领薪、年度旅游及免费体检等20多种。在各大银行正忙于利用世界杯进行发卡、推消费返现等体育营销大战的当下，该行选择给予员工充分的休息空间，在冰冷的职场中显得格外温馨。

