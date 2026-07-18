著名作曲家陈钢上海病逝享年91岁 小提琴协奏曲《梁祝》共同创作者

中国交响乐坛一代巨擘陨落！据上海音乐学院证实，著名作曲家、上音教授陈钢，因病于今日（18日）凌晨4时50分在上海与世长辞，享年91岁。陈钢一生致力于将西方交响乐与中国传统民间文脉融合，其于24岁时与同窗何占豪共同创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（简称《梁祝》），至今仍是国际舞台上演奏次数最多、最具代表性的中国交响乐。

24岁与何占豪共创《梁祝》

陈钢1935年生于上海，1955年考入上海音乐学院。1959年，年仅24岁的陈钢与何占豪大胆尝试，将越剧婉转唱腔融入西方交响乐架构，创作了小提琴协奏曲《梁祝》。

作品由小提琴家俞丽拿首演后一炮而红，其温婉动人的「化蝶」旋律迅速响彻全球。陈钢曾表示，反复打磨这首曲子，就是为了「让西方交响乐听懂中国情感」，这体现了文化自信的底气。

晚年笔力不衰九旬仍创作

在漫长的音乐生涯中，陈钢创作不辍。他于1970年代写下《金色的炉台》、《苗岭的早晨》及《阳光照耀著塔什库尔干》等，组成家喻户晓的「红色小提琴」系列；1980年代又创作了被誉为《梁祝》姐妹篇的协奏曲《王昭君》。

据新民晚报，陈钢不仅是音乐大师，更是海派文脉的守护者。他于2012年创办「克勒门文化沙龙」，致力于打捞城市记忆、讲述上海故事。2025年10月，高龄90岁的他交出人生最后一部大型管弦新作《交响序曲——繁花》，作为赠予故土上海最温柔的礼物。陈钢大师的离去令无数乐迷深感哀痛，但他留下「希望让阳光普照全世界」的滚烫心声，将随著《梁祝》的琴声永远流传。