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安徽71岁白头婆跳河救人后隐身 警拍片发帖寻回表扬︱有片

即时中国
更新时间：11:30 2026-07-18 HKT
发布时间：11:30 2026-07-18 HKT

安徽淮北濉溪县警方，14日发布影片，呼吁民众协助寻找1名白发苍苍的老婆婆。如此大张旗鼓寻人，是因为这名老婆婆日前翻过围栏跳入河救人后，不留下个人资料便潇洒离去，要警方借助民众力量，才能找回这名见义勇为的老人家表扬。

胞兄刷短片始知妹妹事迹

濉溪警方消息，事发于13日傍晚的沱河路新濉河大桥旁，有一名男子突然落水。多名市民正在河边散步，听到落水男呼救后，有一名满头白发的女人，拿起岸边救生圈，便攀过大桥护栏跳入河中救人。

由于时值汛期，落水者困在水深三四米的河心，「白发阿婆」奋力游到男子身边，再全力拖拽对方回岸边浅水区，在其他民众协助下，平安将二人拉回岸上，整个过程约半小时。

「白头阿婆」确认落水男子无大碍后，简单整理一下自己的衣服，便默默离开，没有留名。

民警赶到后，为找回这名见义勇为的女长者，调阅闭路电视、访问现场周边民众，之后拍成短片放上社交平台，呼吁协助寻人。

最后，「白头阿婆」的兄长在手机刷到相关短片，认出大爱救人的是自己妹妹，于是通知警方。

救人不留名的「白头阿婆」，是71岁的刘德芳，是濉溪人，平日就是个「热心肠」，邻里有难处时，她总会主动帮忙，直到警方通过线索找到她时，家人才知道她跳水救人的经历。

刘德芳指救人只是件普通小事，没有告诉家人，「人命关天，换谁都会伸把手。」

刘德芳的女儿表示，为母亲救人骄傲外，也感到后怕，虽然母亲的身体一直很好，也会游泳，但毕竟已年过七十，救人时如有闪失，后果不堪设想。

 

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