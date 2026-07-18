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重庆山泥倾泻｜社区职员「逐家逐户」疏散居民 逆行殿后跌入石缝奇迹生还

即时中国
更新时间：11:00 2026-07-18 HKT
发布时间：11:00 2026-07-18 HKT

重庆市彭水县汉葭街道昨日（17日）上午9时10分许，不幸爆发大面积山泥倾泻惨剧，导致山脚大片民房瞬间被泥石掩埋。截至昨日傍晚，灾害已造成至少8死34人失联。在天崩地裂、乱石如雨下的生死关头，多名基层社区网格员展现了令人肃然起敬的英雄气概。其中女网格员彭迪在疏散过程中坚持「逆行」殿后，在山泥倾泻一刻被飞石击中，所幸跌入石缝奇迹生还；惟同行的「00后」男网格员龚宝东却在转移群众时不幸下落不明。

见零星落石即拉响警报

据《人民日报》等内媒报道，昨日清晨近8时，社区居民小组长发现崖壁滚落碎石并传来岩层错动异响，随即上报。网格员彭迪与「00后」龚宝东等4人接报后立即赶赴现场，冒着生命危险挨家挨户敲门，引导群众撤离。

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当时山泥倾泻来得极其迅猛，大批群众慌忙逃命。有生还居民直击，在混乱的人流中，只有彭迪一人逆向而行，站在最靠近危险源的楼前，声嘶力竭地大喊：「往两边安全地带撤！不要挤在楼前！」。彭迪回忆指，当时她唯一的念头就是「还有群众没撤出来，我们绝对不能走。」

有同袍下落不明

在最后一批居民撤离时，走在队伍最后面的彭迪被山崩飞出的巨石瞬间击中。她忆述，自己刚好跌进乱石的缝隙之间，睁眼时四周灰蒙一片，直至看见一丝微光，最终被救援人员成功拉出。

彭迪随后被送往彭水县人民医院救治，身体并无大碍。然而，得知搭档的另一名网格员龚宝东依然失联，她在病床上拉着社区书记的手痛哭失声：「我还能站起来，可是龚宝东还不知道在哪里。」 

目前，当地大批搜救队伍仍在现场与时间竞赛，全力搜救包括龚宝东在内的34名失联者。
 

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