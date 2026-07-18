6岁女童游水课溺亡 长沙泳馆停业受查

湖南长沙一名家长发文称，6岁女儿莹莹（化名）本月12日在小区游泳馆上课时，不幸溺亡。当时现场只有另一名家长和游泳馆负青人帮忙施救，而救生员和教练员并未参与救助。据悉，游泳馆涉事区域闭路电视损坏，暂无法知晓事发具体经过。

长沙市岳麓区文旅体局对前日发布通知：经检查，发现涉事游泳馆存在严重经营安全隐患，责令即日起停止营业。湖南湘江新区宣传部门人员称，涉事教练及场馆负责人被带往派出所接受问询。



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女童家属昨告诉《中国新闻周刊》，当日下午3时，莹莹在上「一对二」的付费游泳课，快结束时，教练临时通知家长换上泳衣，陪孩子下水熟练动作。3分钟后，莹莹父亲换上泳衣回来，不见女儿踪影，经寻找，发现其半沉于水中，立即救上岸后实施急救。不幸的是，莹莹后经送医抢救无效身亡。死亡证明显示，死因为「在自然水域中淹溺和沉没」。但家属质疑游泳馆看护及救助不力，「他们完全没起到作用，教练和安全员但凡有一人起到作用，孩子就不会出事」。

家属称，该游泳馆是由一连锁机构经营，这是莹莹第二次来上课，教练是一名去年刚大学毕业的22岁女子。莹莹当天在儿童泳池上课，岸边标注「儿童池水深0.5米」，但据家属实际测量，水深达0.88米，远超标识深度。